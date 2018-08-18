Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, по домам мирных жителей выпущено порядка 100 крупнокалиберных снарядов.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило пять раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 97 единиц", — следует из сводки, опубликованной Совместным центром контроля и координации за прекращением огня (СЦКК) в субботу.

Обстрел велся по Горловскому, Донецкому и Мариупольскому направлениям. В зоне обстрела оказались Горловка, Старомихайловка, Ясиноватая, Коминтерново, Дзержинское. Наибольшее число повреждений жилых домов зафиксировано в Старомихайловке — в восьми домостроениях выбиты стекла, повреждена кровля, один снаряд попал в хозпостройки на улице Шевченко, в результате чего погибла корова.

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков​​​.

Военная операция против самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик начата властями Украины в апреле 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

На сельскохозяйственный сезон 2018 года было объявлено так называемое "хлебное перемирие", чтобы дать возможность аграриям вырастить и собрать урожай. Однако после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.