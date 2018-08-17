Съемочная группа военкора ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

Съемочная группа Александра Сладкова, военного корреспондента ВГТРК, попала под огонь украинских военных в Донбассе. Журналисты ехали снимать последствия других обстрелов, которые стали уже регулярными.

Как сообщил специальный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, к счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Старомихайловка.

Съемочная группа Сладкова уже попадала под обстрел в Донбассе в мае этого года. Тогда ранения получил звукооператор Игорь Уклеин. Нападение было совершено возле Крутой Балки. В этом обстреле погиб комбат Олег Мамиев (Мамай).