Порошенко запретил взыскивать долги с оборонки в пользу России

Украинский президент Петр Порошенко поставил подпись под законом, который освобождает предприятия государственного концерна "Укроборонпром" от обязательств по расторгнутым договорам с Россией в сфере военно-технического сотрудничества. По сообщению пресс-службы Порошенко, закон направлен на "защиту деятельности предприятий "Укроборонпрома" от негативного влияния юридических лиц государства-агрессора".

Предусмотрено приостановление исполнительных производств и мер принудительного исполнения судебных решений о взыскании с внесенных в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса их задолженности в пользу российских юридических лиц, юридических лиц с иностранными инвестициями, а также иностранных предприятий "государства-агрессора".

Не допускается и судебное производство по делу о банкротстве предприятий ОПК по заявлениям российских юрлиц, передает ТАСС. Согласно тексту подписанного Порошенко закона, исполнение заключенных до августа 2014 года договоров с Россией в сфере военно-технического сотрудничества стало невозможным в связи с принятым Украиной в том же году решением о разрыве такого сотрудничества. После чего предприятия-заказчики стали обращаться в суды на территории России для взыскания задолженности и штрафных санкций, хотя украинские предприятия и сослались на форс-мажор — действие обстоятельств непреодолимой силы.

В состав концерна "Укроборонпром" входят более 130 предприятий. Он совместно с правительством занимается управлением объектами госсобственности в ОПК. По подсчетам авторов закона, объем задолженности по расторгнутым договорам с Россией в сфере ВТС, предъявленной к выплате украинским предприятиям, оценивается на данный момент в 3,8 миллиарда гривен (145 миллионов долларов), включая пени и проценты.