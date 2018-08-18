Берлин хочет придать новую динамику "Минску"

Власти ФРГ хотят придать новую динамику Минскому процессу по урегулированию ситуации на востоке Украины, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Министр испытывает сдержанный оптимизм по поводу возможности развертывания в регионе миротворческой миссии ООН, хотя пока нет ясности в вопросе о деталях формирования такой миссии.

Их Берлин подробно обсуждает с Киевом и Москвой, при этом цель Германии — стабилизация Украины и прекращение огня. В случае успешной реализации Минских соглашений — и только после этого — можно будет поговорить об отмене санкций в отношении России, заявил Маас в интервью немецкой Welt am Sonntag.

Что касается позиции правительства Германии в вопросе о статусе Крыма, она, по словам Мааса, остается неизменной. Признание Крыма территорией России "могло бы стать приглашением и другим странам действовать в нарушение международного права", говорит он. Поэтому Маас считает правильным недавнее единодушное продление Евросоюзом санкций против России — включая и голос Италии, хотя прежде тамошние правящие партии в ходе избирательной кампании высказывали другие мнения.

"Этот пример показывает, насколько ЕС серьезно относится к своим ценностям", — добавил германский министр.

В целом Маас, как и прежде, относится к внешней политике Москвы критически. По его словам, у него в данный момент такое впечатление, будто Москва хочет по максимуму воспользоваться глобальным политическим вакуумом, оставленным после себя американским Белым домом.