Тренер "Спартака" Каррера: считаю "Краснодар" претендентом на чемпионство

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера на послематчевой конференции похвалил своих футболистов за проявленный характер в матче с "Краснодаром", но остался недоволен игрой красно-белых. Также итальянец отдал должное сопернику.

"Результат — главное в футболе, очень позитивно, что команда старалась до последнего. Мы сыграли не лучший свой матч, но увозим домой три очка", — цитирует Карреру ТАСС.

Итальянский специалист отметил, что у футболистов накопилась усталость после игры с ПАОК, поэтому спартаковцы часто ошибались в передачах. "А "Краснодар" я считаю одним из претендентов на чемпионство", — добавил наставник "Спартака".

Напомним, что красно-белые в рамках четвертого тура чемпионата России по футболу обыграли в гостях краснодарскую команду со счетом 1:0.