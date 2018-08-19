Православные отмечают Преображение Господне

В воскресенье, 19 августа, православные верующие отмечают праздник Преображения Господня, также именуемый в народе Яблочный Спас.

Из текста Евангелия следует, что в этот день Иисус Христос взял с собой на гору трех учеников — Иоанна, Иакова и Петра — и преобразился перед ними: Его лице просияло, а одежды сделались белыми, как снег. Так Спаситель явил апостолам свою славу, чтобы они не отчаивались, видя его мучения на кресте.

Согласно Евангелию, Иисус Христос преобразился перед учениками в феврале — за 40 дней до Пасхи, — однако Церковь перенесла празднование этого события на август, чтобы оно не приходилось на дни Великого поста.

Местом Преображения считается гора Фавор в Галилее на севере Израиля, где в IV веке н.э. царица Елена возвела храм в честь этого события.

Преображение — один из самых значимых – двунадесятых — церковных праздников. В этот день в храмах совершается торжественная литургия и исполняется рассказывающий о величии произошедшего канон, а священники надевают белые облачения, символизирующие исходивший от Христа Божественный свет. После службы святой водой окропляются плоды нового урожая, напоминает "Интерфакс". В России к августу поспевают яблоки, откуда и пошло народное название праздника — Яблочный Спас.

В праздничный день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит праздничную службу в городе Котласе Архангельской области, где он сделает остановку в рамках своей пастырской поездки по северным епархиям России.