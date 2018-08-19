Азар не покинет "Челси" в нынешнем сезоне

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар заявил, что не собирается покидать "Челси" в нынешнем сезоне. 27-летний футболист связан контрактом с "синими" еще на два года.

Капитана сборной Бельгии очень хотят видеть в мадридском "Реале". Победитель Лиги чемпионов рассматривает Азара в качестве замену ушедшему в "Ювентус" Криштиану Роналду. Однако сам бельгиец дал понять, что ни "Реалу", ни другим клубам не стоит рассчитывать на его приход.

"Меня все устраивает в "Челси". И я пока не хочу больше об этом говорить. Многое было сказано, но сейчас меня все устраивает. У меня еще два года по контракту, посмотрим, как все сложится. В этом году я никуда не уйду", — приводит слова Аза "Спорт сегодня".