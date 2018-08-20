"Краснодар" закрыл дорогу на стадион метателям бутылок

Футбольный клуб "Краснодар" быстро отреагировал на выходку группы своих болельщиков, забросавших штрафную "Спартака" пластиковыми бутылками. Виновникам инцидента запрещен вход на домашнюю арену краснодарцев.

В субботу на исходе матча между "Краснодаром" и "Спартаком", болельщики хозяев забросали штрафную площадку москвичей пластиковыми бутылками. Так фанаты отреагировали на решение судьи Сергея Лапочкина, не назначившего пенальти в ворота гостей. Полузащитник краснодарцев Маурисио Перейра призвал болельщиков успокоиться, а потом он же вместе с вратарем "Спартака" Александром Максименко убрал посторонние предметы с поля.

Руководство "Краснодара" провело расследование случившегося, о чем сообщило на своем официальном сайте. "Несмотря на то, что болельщики были расстроены судейством матча, во время игры они не имели права бросать на поле посторонние предметы. С помощью системы видеоконтроля данные болельщики идентифицированы, и им будет запрещен доступ на стадион до Нового года. В случае повторного участия в подобных инцидентах им будет запрещен доступ на стадион навсегда. Более того, бремя штрафа, наложенное на клуб, в порядке регресса будет направлено к этим людям. По данным камер видеонаблюдения выявлено, что всего было произведено 10 бросков предметов на поле с трибун: 7 из сектора 115 и по разу из секторов 114, 215 и 216, Данные будут переданы в правоохранительные органы для составления протоколов об административном правонарушении".