Все участники нападений в Грозном были подростками

Теракты в Чечне: все участники нападения на полицейских в Грозном были подростками. Самому младшему из 5 террористов было 11 лет, а самому старшему, тому, кто сбивал сотрудников ДПС, было 16 лет.

После серии нападений боевиков на полицейских ситуация в Чечне абсолютно спокойная, стабильная, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Утром 20 августа террорист осуществил самоподрыв рядом с полицейскими в Шалинском районе Чечни около населенного пункта Мескер-Юрт. Затем последовали два нападения на полицейских в Грозном. Двое боевиков были уничтожены.

По мнению Рамзана Кадырова, нападения были направлены на то, чтобы омрачить празднование Курбан-байрама 22 августа. Глава Чечни распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Кроме того, в республике усилены меры безопасности. Кадыров напомнил, что сотрудники правоохранительных органов несут службу и готовы незамедлительно призвать к порядку любого, кому придет в голову посягнуть на безопасность граждан.

"Ленинский район Грозного – это не окраина, — пояснил первый заместитель мэра — руководитель аппарата мэрии Грозного Ибрагим Бурсагов. – Но понедельник – выходной, поэтому людей на улицах не было".

Двое неизвестных ранили сотрудников полиции при попытке проникнуть на территорию отдела МВД по Шалинскому району. Нападавшие были уничтожены. У двоих полицейских – ножевые ранения, которых их жизни не угрожают.

Террорист, попытавшийся осуществить самоподрыв, жив. Он госпитализирован. Еще двое подростков попытались взорвать машину с газовыми баллонами. Баллоны не взорвались. Машина не остановилась по требованию полицейских. Почти 17-летний Али Ахматханов за рулем светло-зеленого Mercedes-Benz 1984 года выпуска попытался оторваться от преследования. На перекрестке Ахматханов на полной скорости сбил перегородившего ему дорогу инспектора — от удара стража порядка отбросило на несколько метро вперед. Около площади Минутка правоохранители открыли огонь по Mercedes, убив и Ахматханова, и его 11-летнего брата, который сидел на переднем пассажирском сидении.

В террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) разработаны специальные программы, которые доходчиво внушают подросткам идеи экстремистов, заявил чеченский министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Умаров подчеркнул, что возрастной ценз среди террористов падает. Сейчас это 11-12 лет. Те, кто старше, более или менее могут размышлять, поэтому люди в возрасте среди террористов встречается все реже и реже, отметил Умаров.

Группировка "Исламское государство", а до 2014 года ИГИЛ – "Исламское государства Ирака и Леванта", признана террористической организацией и запрещена в России решением Верховного суда от 29 декабря 2014 года.