Все участники нападений в Грозном были подростками
Теракты в Чечне: все участники нападения на полицейских в Грозном были подростками. Самому младшему из 5 террористов было 11 лет, а самому старшему, тому, кто сбивал сотрудников ДПС, было 16 лет.
После серии нападений боевиков на полицейских ситуация в Чечне абсолютно спокойная, стабильная, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Утром 20 августа террорист осуществил самоподрыв рядом с полицейскими в Шалинском районе Чечни около населенного пункта Мескер-Юрт. Затем последовали два нападения на полицейских в Грозном. Двое боевиков были уничтожены.
По мнению Рамзана Кадырова, нападения были направлены на то, чтобы омрачить празднование Курбан-байрама 22 августа. Глава Чечни распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Кроме того, в республике усилены меры безопасности. Кадыров напомнил, что сотрудники правоохранительных органов несут службу и готовы незамедлительно призвать к порядку любого, кому придет в голову посягнуть на безопасность граждан.
"Ленинский район Грозного – это не окраина, — пояснил первый заместитель мэра — руководитель аппарата мэрии Грозного Ибрагим Бурсагов. – Но понедельник – выходной, поэтому людей на улицах не было".
Двое неизвестных ранили сотрудников полиции при попытке проникнуть на территорию отдела МВД по Шалинскому району. Нападавшие были уничтожены. У двоих полицейских – ножевые ранения, которых их жизни не угрожают.
Террорист, попытавшийся осуществить самоподрыв, жив. Он госпитализирован. Еще двое подростков попытались взорвать машину с газовыми баллонами. Баллоны не взорвались. Машина не остановилась по требованию полицейских. Почти 17-летний Али Ахматханов за рулем светло-зеленого Mercedes-Benz 1984 года выпуска попытался оторваться от преследования. На перекрестке Ахматханов на полной скорости сбил перегородившего ему дорогу инспектора — от удара стража порядка отбросило на несколько метро вперед. Около площади Минутка правоохранители открыли огонь по Mercedes, убив и Ахматханова, и его 11-летнего брата, который сидел на переднем пассажирском сидении.
В террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) разработаны специальные программы, которые доходчиво внушают подросткам идеи экстремистов, заявил чеченский министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Умаров подчеркнул, что возрастной ценз среди террористов падает. Сейчас это 11-12 лет. Те, кто старше, более или менее могут размышлять, поэтому люди в возрасте среди террористов встречается все реже и реже, отметил Умаров.
Группировка "Исламское государство", а до 2014 года ИГИЛ – "Исламское государства Ирака и Леванта", признана террористической организацией и запрещена в России решением Верховного суда от 29 декабря 2014 года.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Суд оставил под стражей трех сестер Хачатурян
- Три нападения на полицейских совершено в Чечне за несколько часов
- Мобильные операторы назвали даты отмены роуминга
- Водочную "крепость" привели к общему знаменателю
- Умер народный художник России Виталий Волович
Самое читаемое
-
Ученые выяснили, в каком возрасте люди наиболее привлекательны для противоположного пола
- Сын экс-депутата Госдумы покончил с собой вместе с девушкой
- Жена и сын футболита Жиркова едва не утонули в Испании
- Звезду "Минуты славы" зарезали в собственном доме
- Смертельное ДТП в Краснодарском крае произошло из-за слетевшего тента. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Мажор уничтожил элитный суперкар с пробегом 25 км (фото)
- УАЗ рассказал про обновленный "Патриот"
- Самый большой внедорожник BMW может получить М-версию
- Белоруссия начнет сборку индийских конкурентов УАЗа
- Старт продаж Volkswagen Golf в России: мы узнали дату
Экономика
-
Банк России увеличил загрузку печатного станка
- Турция вслед за Россией избавляется от долларов
- За счет чего растет экономика США?
- СМИ: Всемирный банк имеет доступ к разработке федеральных законопроектов России
Недвижимость
-
Москвичка превратила квартиру в кладбище домашних животных
- Тадж-Махал может исчезнуть в ближайшие годы
- Для вегетарианцев начали строить правильные дома
- Что делать, если застройщик обанкротился
- Матильда рассказала, как поделила имущество со Шнуром
Вести.Медицина
-
Инсектициды повышают риск развития аутизма
- 6 неожиданных признаков того, что у вас проблемы с сердцем
- Кто такая Момо и что нужно знать об очередной «суицидальной игре» в сети
- Инструкция: что делать при укусе осы
- В пневмонии могут быть виноваты микробы из полости рта
Вести в 20.00
-
На свадьбе в Австрии Путина встретили Черчилль и Кеннеди
- Каспийское море вошло в дипломатические берега
- Полвека назад кончилась "Пражская весна"
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- В Москве нашли груду брошенных документов. Что грозит виновным
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- МЧС предупредило москвичей о тумане
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
Лихой заезд по Большой Татарской попал на видео
- Сбивший беременную лихач из "Синергии" находился под действием наркотиков
- Фитнес-клуб оставил клиентов без денег и без спорта
- Вакцинация от гриппа: идти в поликлинику не обязательно
- Магнитные бури: кому стоит поберечься
- Три миллиона человек посетили московский фестиваль "Времена и эпохи"
Вести.Стиль
-
Самые главные азиатские косметические тренды 2018
- Матовая помада: как выбрать и пользоваться?
- Звездный гардероб: как правильно носить брючные костюмы?
- История парфюмерии: от сакральных благовоний до современных ароматов
- Топ-5 простых летних диетических салатов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Черный саркофаг и его обитатели: египетские ученые сообщили первые результаты исследований
- Обонятельные галлюцинации: учёные изучили феномен фантомных запахов
- Каждая третья большая экзопланета представляет собой водный мир
- Маленькие чёрные дыры могут красть вещество у собратьев-гигантов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Звезда дискотек Рома Жуков разводится с женой, которая родила ему семерых детей
- 70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
- Сын миллионера похитил скандально известную фотомодель
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки