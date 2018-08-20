Три нападения на полицейских совершено в Чечне за несколько часов

Двое полицейских получили травмы в результате нападения вооруженных ножами мужчин на отдел МВД по Шалинскому району Чечни. Прорваться на территорию бандитам не удалось — их ликвидировали на КПП.

ЧП произошло утром в понедельник в Шали и стало вторым случаем нападения на правоохранителей за день. Ранее в Грозном на пересечении улицы Лорсанова и проспекта Исаева 18-летний Али Ахматханов за рулем светло-зеленого Mercedes-Benz с газовыми баллонами в салоне сбил нескольких сотрудников ДПС, уходя от полицейской погони.

В районе площади Минутка водитель и его 11-летний брат были убиты силовиками, несколько инспекторов были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

По неподтвержденным данным, еще один инцидент произошел на федеральной трассе "Кавказ" в районе села Мескер-Юрт, где смертник атаковал полицейский пост. Правоохранители отделались легкими травмами, нападавший погиб на месте.