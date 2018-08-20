Налеты на полицейских в Грозном: личности всех преступников известны

Личности всех участников нападений на полицейских в Грозном и Шалинском районе Чечни установлены. Ранее республиканский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рассказал, что всем им было от 11 до неполных 17 лет.

Как сообщили ТАСС в МВД по республике, нападавшие были жителями Шалинского района: один — 2000, двое — 2001, еще двое — 2002 и 2006 годов рождения.

В Чечне 20 августа было совершено три нападения на сотрудников правоохранительных органов. Около 10:30 двое мужчин с ножами попытались проникнуть на территорию ОВД, ранили двух полицейских и были ликвидированы. Примерно в то же время молодой человек подорвал себя возле поста полиции в селе Мескер-Юрт. А при въезде в Грозный водитель пытался сбить сотрудника ДПС на посту и уходя от погони сбил еще двух полицейских. Чтобы остановить злоумышленника, полицейские открыли огонь. Следствие по данному делу продолжается.