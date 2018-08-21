В Мексике пятеро полицейских пострадали при нападении вооруженных бандитов

В понедельник, 20 августа, в мексиканском штате Герреро группа неизвестных напала на сотрудников полиции в одном из районов города Акапулько. В результате нападения пятеро правоохранителей получили ранения. О происшествии сообщило министерство общественной безопасности региона.

В настоящее время пострадавшим полицейским оказывается медицинская помощь. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Правоохранительные органы разыскивают участников атаки. Пока никакой информации о том, кто может стоять за ней, не было опубликовано.

Неправительственная организация "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" по итогам 2017 года поместила Акапулько на третье место из 50 в рейтинге самых опасных городов мира. По данным экспертов организации, уровень убийств в городе достиг 106 случаев на каждые 100 тысяч жителей, передает ТАСС.

В течение 2017 года в Мексике были убиты более 31,1 тысячи человек – больше, чем когда бы то ни было за последние годы. Почти 32 процента всех убийств были совершены в штатах Мехико, Гуанахуато, Герреро и Чиуауа. Наркомафия виновна в гибели тысяч людей в стране.