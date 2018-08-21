Грищук добился первой победы на шахматном турнире в Сент-Луисе

В американском Сент-Луисе продолжается представительный шахматный турнир Кубок Синкфилда. Российский гроссмейстер Александр Грищук в третьем туре сумел одержать первую победу, обыграв черными фигурами представителя США Хикару Накамуру. Это позволило ему войти в число лидеров турнира.

Еще один шахматист из России Сергей Карякин свел к ничьей партию с Виши Анандом из Индии. Россиянин заработал первые очки в Сент-Луисе, сообщает РИА Новости.

По итогам трех туров в соревнованиях на Кубок Синкфилда лидируют сразу четыре гроссмейстера. Норвежец Магнус Карлсен, россиянин Александр Грищук, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и армянин Левон Аронян набрали по 2 очка. Напомним, что турнир в Сент-Луисе завершится 27 августа.