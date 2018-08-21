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21 августа 201813:42

Известный сценограф Борис Краснов возвращается в театр спустя 7 лет

Сергей Бобылев/ТАСС

Перенесший тяжелый инсульт художник-сценограф Борис Краснов вернется к работе в театре, передает ТАСС.

Как сообщил директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский, в феврале должна выйти премьера мюзикла "Доходное место" по Александру Островскому. Музыка Геннадия Гладкова, либретто написал Юлий Ким, декорации Бориса Краснова.

"Борис после болезни давно не работал в театре, это будет его первая работа за долгие годы", — сказал Тартаковский.

Краснов оформлял концерты, телепрограммы, фестивали, сотрудничал с ведущими российскими артистами. Он автор более 3,5 тысяч проектов, оформлял спектакли ведущих театров России, в их числе МХАТ им. А. П. Чехова, "Московская оперетта", "Новая опера", театр Сатиры, театр "Школа современной пьесы".

По словам Тартаковского, предполагалось, что в этом сезоне в театре начнется ремонт, но его пришлось перенести на следующий год.

Он отметил, что сезон откроется 30 августа спектаклем "Grand канкан".

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