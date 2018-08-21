В Коктебель для джазового фестиваля завезли 20 тонн оборудования

Курортный поселок Коктебель готовится принять большой джаз. 24 августа здесь открывается традиционный Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party (KJP). Для Главной и Волошинской сцен, на которых в течение трех дней будут выступать знаменитые музыканты и юные исполнители из России, США, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран, уже завезли 20 тонн звукового и светового оборудования.

Всего же организаторы привезли в Коктебель тысячи киловатт звука и света, которые помогут создать неповторимую атмосферу самобытного джазового фестиваля на открытом воздухе, сообщают организаторы Koktebel Jazz Party.

Традиционно Главная сцена фестиваля устанавливается прямо на берегу Черного моря, но в этом году к ней и другой традиционной площадке – Волошинской – добавятся еще опробованные в прошлом году Большая арена международного детского центра "Артек", а также аквапарк и дельфинарий в Коктебеле.

Фестиваль ждет гостей и известных джазовых музыкантов. Как сообщается на официальном сайте KJP, зрители 16-го сезона Koktebel Jazz Party увидят выступления двух десятков коллективов и исполнителей.

Причем, имена некоторых исполнителей будут названы в день открытия и станут для гостей Koktebel Jazz Party-2018 приятным сюрпризом.