Министр иностранных дел Великобритании выступил за соглашение с Ираном

Ядерное соглашение нужно сохранить, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант во время выступления в американском Институте мира во вторник.

В Вашингтон в новом статусе Хант прибыл впервые, сообщает телеканал "Россия 24". В своей речи он выразил солидарность Великобритании с Соединенными Штатами по большинству международных вопросов. Однако, подчеркнул, что по Иранскому соглашению между странами остаются разногласия, что, впрочем, не должно мешать развитию общих интересов в регионе.

8 мая президент Дональд Трамп, объявил о том, что Америка выходит из этого договора и восстанавливает односторонние санкции в отношении Исламской Республики. Страны Европы высказались за сохранение соглашения. Многие европейские компании, в том числе и британские, сейчас поддерживают деловые связи с Ираном.