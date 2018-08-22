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Обмен санкциями 20 минут назад
США признают, что санкции не работают, но продолжают их ужесточать
США вводят очередной пакет антироссийских санкций. На этот раз — из-за голословных обвинений Лондона. Там считают, что Москва якобы причастна к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В нашем МИД уже заявили, что подобная политика Вашингтона беспреспективна.
Под новые антироссийские санкции США попал "Нептун", а также "Богатырь", "Бэлла","Партизан", "Патриот" и "Севастополь". Это названия шести российских судов, которые якобы в нарушение санкций против Северной Кореи, поставляли нефть. Под ограничениями теперь также компания-судовладелец из Владивостока и еще несколько фирм. Пополнился и американский черный список физических лиц двумя фамилиями россиян. С сегодняшнего дня вводятся и другие ограничения в связи с так называемым делом Скрипалей.
Как поставить российскую экономику на колени? Об этом напрямую спрашивал один из сенаторов, чувствуя, что сам с коллегами находится в незавидном положении. Подсчитали: из четырех тысяч различных американских санкций против России введено почти шестьсот, но искомого результата — к разочарованию американских сенаторов — все нет: столь желаемый по-прежнему Крым в России, а столь ненавистный им Башар Асад все так же в Сирии.
По традиции, много говорили об угрозе американской демократии со стороны российских хакеров. Однако новый пакет санкций, включающий меры против российского госдолга, до промежуточных выборов в Конгресс, скорее всего, рассматривать не будут. Собираются перенести на октябрь либо ноябрь.
"Мы принимаем жесткие меры против России. Но мы не видим, чтобы ее поведение как-то изменилось, верно? Они продолжают делать то, что делали годами", — заявил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Боб Коркер.
Десятилетиями, прозвучало в зале. Заместитель госсекретаря Уэсс Митчелл совершил экскурс в историю зловредного поведения русских и проследил его аж до 30-х годов прошлого века. "Большевики! А затем и советское государство. C ними в той или иной степени согласуется то, как сейчас стратегически себя ведет Россия. Она проводит операции влияния. Только инструменты изменились и масштаб, произошла цифровизация", — заявил Митчелл.
Компания Microsoft аккурат к сенатскому заседанию объявила, что предотвратила возможное вмешательство российских хакеров в промежуточные выборы в Конгресс. В Москве назвали все это расчетом на политический вау-эффект, но в Вашингтоне он отлично работает. Так же, как и обвинения Дональда Трампа в сговоре с Кремлем. Ключевой фигуре — бывшему руководителю его избирательной компании Полу Манафорту — присяжные вынесли вердикт: виновен по 8 из 18 пунктов обвинения. Но один из них не связан с Россией. Манафорта поймали на налоговых махинациях. Впереди у него еще один суд за то, что не зарегистрировался иностранным агентом. Но работал Манафорт не на Россию, а на Украину.
"Fake News и охота на ведьм, связанная с Россией, — вот главная комбинация на сегодняшний день. Где сговор? Они все еще пытаются его найти. Так где же он? Найдите этот сговор! Мы тоже хотим его найти", — заявил президент США Дональд Трамп.
С Россией, как выясняется, не связано ничего из того, что пока предъявил спецпрокурор Роберт Мюллер. Но все более болезненные удары сыплются на Трампа. Его личный адвокат Майкл Коэн сдался ФБР и признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, но главное — что во время выборов по указанию Трампа заплатил двум женщинам за молчание. Среди них порноактриса Сторми Дэниэлс.
Кроме морального аспекта, для Трампа могут быть и юридические последствия: отправленные женщинам 280 000 долларов были корпоративными деньгами, принадлежащими компании Трампа. Это трактуется как нарушение правил избирательной компании, и громкие обвинения в том, что это была попытка повлиять на выборы, уже звучат.
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