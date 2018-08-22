Пропавшую в Приамурье 5-летнюю девочку нашли мертвой во дворе дома

Пропавшая в городе Свободный Амурской области 5-летняя девочка найдена мертвой. Следователи обнаружили ее тело в дальнем углу двора частного дома, где ребенок жил с родителями.

Информация об исчезновении Сони Чернобаевой поступила в правоохранительные органы 20 августа. Предполагалось, что девочка ушла со двора и пропала. Начались активные поиски с участием полиции и волонтеров. Обнаружить тело удалось при повторном тщательном обследовании двора. Обстоятельства и причины смерти сейчас устанавливаются, сообщил ТАСС помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский.