Московские каштаны "заминировала" моль

На московские каштаны покушается охридский минер — так еще называют балканскую моль, которая атаковала юго-восток столицы. В Европе ущерб, которые эти насекомые наносят деревьям, исчисляется сотнями миллионов евро. Теперь залетные вредители добрались до Гагаринского района столицы.

Досталось всем: еще август, а абсолютно сухие листья вместе с ветками тополя уже валяются на земле, облетают липы и каштаны. Специалисты уверяют, что виновник мраморного рисунка на листьях — моль, она же тля, она же минер.

- Между нижней и верхней поверхностями листа она делает такой тоннель (мину). И вот там живет гусеница, которая потом окукливается, куколка разрывает этот покров, высовывается бабочка.

И если тополиная моль — местная жительница, то липовая и каштановая — приезжие вредители. Первая с Дальнего Востока, вторая с Балкан.

"В Москву она попала в 2005 году (точно не установили — из Польши или из Германии) с посадочным материалом. Теперь это единый ареал, везде, где растет каштан конский, в европейской части уже обитает этот охридский минер", — рассказывает Юрий Гниненко, заведующий лаборатории защиты леса от инвазивных и каротивных организмов ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства.

Тополь и липа паразитирующее соседство с молью переживают лучше, сами деревья устойчивее, и есть насекомые, которые часть выводка уничтожают. А вот каштанам действительно грозит опасность.

Этим каштанам около 60 лет, они благополучно цвели в парке, но из-за моли деревья ослабли. Каштановый орех, которым они размножаются, не успевает развиваться и становится абсолютно не жизнеспособным. А это значит, новых деревьев не будет.

Ранний листопад так же приводит к тому, что в теплую погоду каштан может начать давать новые побеги и цвести заново, думая, что пришла весна. Но календарная осень и первые заморозки уничтожат их, нанеся сильный урон всему дереву.

Неудобства минеры доставляют и людям. На этих кадрах роящиеся насекомые мешают открыть окно. Гулять в вечернее время с детьми тоже уже не хочется.

"У меня дочь случайно оставила свет включенным, а окно было открыто. Где-то минут через 40 мы зашли, и вся комната, вся была усеяна как пылью", — говорит Оксана Иванова.

Бороться с насекомыми можно только полным сбором опавших листьев весной. Именно под прошлогодней листвой они и зимуют. Затем переходят на кору деревьев, в этот период их можно сбивать со стволов сильным напором воды. Однако избавиться от этой моли полностью уже не получится. Заграничные вредители поселились в нашем ареале надолго. Если только их не уничтожат насекомые, которые стоят выше в пищевой цепочке.