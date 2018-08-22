Онищенко рассказал, чем опасна холостяцкая жизнь

Холостяки живут на десять лет меньше, чем женатые, а точнее на 3500 суток. Об этом заявил в прямом эфире программы "60 минут" бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя свое выступление на парламентско-общественных слушаниях в Госдуме по вопросу совершенствования пенсионного законодательства.

Депутат привел научные данные, опубликованные Гарвардским университетом. Они касаются не только нашей страны, но и других западных государств.

Онищенко считает, что безбрачие – самая большая угроза для продолжительности жизни человека, так как жить вне семьи – неестественно. Прежде всего, это вопрос формирования семейных ценностей. Недаром им занимается Министерство культуры.

Депутат назвал виновных в ранней смертности холостяков: "Я считаю, что виноваты здесь женщины, потому что от них очень многое зависит в создании семьи". Он обратился ко всем женщинам со словами: "На вас лежит большая ответственность, которая вредит, в том числе, и вам". И добавил, что одинокие женщины не доживают 1,6 тысячи суток, что "в два раза меньше, чем мужчины". Онищенко подчеркнул, что этим вопросом надо очень серьезно заниматься на политическом уровне.