В Берлине арестовали россиянина, подозреваемого в подготовке теракта

Россиянин, задержанный в Берлине за подготовку теракта, отправлен под стражу в камеру предварительного заключения. Соответствующее решение принял Верховный суд ФРГ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны.

31-летний гражданин России Магомед-Али Ц. был задержан в Берлине накануне. По данным полиции, он готовил преступление с применением взрывчатки. По месту жительства подозреваемого был проведен обыск.

В ходе заседания суда гособвинитель сообщил, что задержанный радикальный исламист хранил у себя дома взрывчатку для изготовления бомбы. Подготовка теракта была прервана в 2017 году после задержания в Марселе его предполагаемого сообщника.

Как сообщают местные СМИ, по некоторым данным подозреваемый является уроженцем Чечни. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в связи с этим подчеркнул, что оценка действиям задержанного должна даваться вне этнического контекста.

"Очень важно, чтобы оценка преступлению давалась вне этнического контекста, чтобы все понимали, что у преступления нет национальной окраски — у преступления есть мотив", — пояснил он ТАСС, добавив, что не располагает информацией о личности задержанного.