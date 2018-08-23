Патрушев и Болтон объяснили, почему не подписали совместное заявление

Итоговое заявление по итогам переговоров секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с советником президент США по нацбезопасности Джоном Болтоном не было подписано из-за американской позиции, заявил Патрушев.

"Американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. То есть, слабая сама тема обсуждения", — пояснил секретарь Совета безопасности.

Россия, по его словам, в качестве ответной меры предложила внести в документ положение о недопустимости вмешательства США во внутренние дела других стран, но американцы сказали, что "подписывать такое заявление не будут".

Однако Патрушев назвал встречу конструктивной, передает РИА Новости. Он также сообщил, что никаких обвинений озвучено не было, и хотя у сторон разные точки зрения по целому ряду вопросов, России удалось сформулировать предложения по каждому, а представители США согласились над ними поработать.

Патрушев отметил, что остаются вопросы, требующие длительного разрешения – к примеру, обвинении США в адрес Дамаска о применении химоружия в Сирии.

"Нельзя применять ядерное, химическое и биологическое оружие. Здесь наши позиции, безусловно, сходятся. Но в данном случае, по Сирии мы видим эту картину по-разному", — подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ.

Встреча Патрушева и Болтона состоялась в четверг в Женеве​​​.