Главный тренер "Челси" решил бросить курить

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри намерен бросить курить в ближайшее время. Итальянский специалист страдает от запрета на курения, установленного на английских стадионах.

Заядлый курильщик Сарри признался, что ему очень тяжело работать в подобных условиях. В конце каждого из тайма ему очень хочется зажечь сигарету, но, будучи человеком законопослушным, тренер "Челси" вынужден бороться с вредной привычкой. Маурицио Сарри заявил, что собирается в ближайшее время бросить курить на некоторое время.

"Я понимаю, что мне необходимо бросить курить. Надеюсь, что остановлюсь на один-два года, а дальше видно будет", — приводит Evening Standard слова Сарри. Маурицио Сарри, ранее работавший с "Наполи", возглавил "Челси" нынешним летом. Под его руководством "синие" выиграли два стартовых матча английской премьер-лиги.