США против КНР: торговая война затянется на 20 лет

Сотрудничество с Вашингтоном у Пекина не складывается. "Небольшая торговая ссора между США и Китаем, превратилась в полномасштабную торговую войну, какой мир не видел с 1930-х годов". С таким тревожным сообщением вышла британская Financial Times.

США первыми пошли в наступление. В ночь на 18 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил ввести новые торговых пошлины на товары из Китая на колоссальную сумму в 200 миллиардов долларов. Изменения вступят в силу 24 сентября.

В Вашингтоне также пригрозили, что если Китай ответит на американские действия, то пошлины увеличат еще на 267 миллиардов долларов. Получается, что под угрозой весь импорт из Китая. В прошлом году он составил 505,5 миллиардов.

Конечно, Пекин отреагировал незамедлительно.

"В ответ на соответствующие меры США Китаю придется принять контрмеры для защиты своих законных прав и интересов, а также для поддержания глобального порядка свободной торговли. Кроме того, эта новая мера США, как вы сказали, внесла новую неопределенность в переговоры между двумя сторонами", — заявил Гэн Шуан, представитель министерства иностранных дел КНР.

Пекин уже объявил о введении пошлин на 5207 наименований товаров из США, стоимостью 60 миллиардов долларов. Контрмеры вступят в силу 24 сентября. Также Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации.

А вот как действия Китая расценивает Дональд Трамп, который несмотря на раннее утро прокомментировал происходящее на своей страничке в Twitter.

"Китай открыто заявил, что они активно пытаются оказать влияние и изменить результаты наших выборов, нанося удар по нашим фермерам, скотоводам и промышленным рабочим, потому что они поддерживают меня. КНР не понимает, что эти люди — настоящие патриоты, которые прекрасно осознают, что Китай на протяжении слишком многих лет вел торговлю с Соединенными Штатами лишь в свою пользу. Они также знают, что именно я — тот человек, который знает, как положить этому конец", — написал он.

Обвинения в адрес Китая звучат из-за океана не впервые. Летом в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в связи с тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США уже вводили пошлины. В июле и августе суммарно на 50 миллиардов долларов [были введены двумя частями по 34 и 16 миллиардов и вступили в силу 6 июля и 23 августа].

Как эта война отразится на экономиках двух стран? Для кого этот удар окажется больнее?

Первое повышение пошлин уже замедлило рост экономики Китая примерно на 0,1-0,3%. Ответные меры Китая в меньшей степени повлияли на экономику США. Но в Международном валютном фонде еще летом предупреждали, что введение США новых пошлин может замедлить рост мировой экономики на полпроцента.

Данное торговое противостояние — на два десятилетия. С таким прогнозом выступил китайский бизнесмен, основатель Alibaba Group Джек Ма. По его мнению, чтобы обойти торговые пошлины США, китайские компании будут вынуждены перевести свое производство в другие страны. Джек Ма уверен, что даже если Дональд Трамп уйдет в отставку, новый президент США все равно продолжит начатую Трампом политику по отношению к Китаю.

При этом КНР является крупнейшим держателем американских госбумаг — более чем на триллион долларов. Постепенная их распродажа могла бы серьёзно ударить по американской экономике и доллару.