По справедливости: ЦИК расставил точки над "i" в приморском скандале

Центризбирком определился в споре двух претендентов на кресло губернатора Приморья. Комиссия рекомендовала признать воскресное голосование недействительным из-за многочисленных нарушений. Регион ждут новые выборы. Кремль это решение поддержал. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, для президента важнее всего легитимность и справедливость выборов.

Эта новость мгновенно разлетелась по лентам информационных агентств с пометкой "срочно": сенсационное заявление Эллы Памфиловой на заседании Центральной избирательной комиссии. "Рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора Приморского края недействительными, — заявила она. — По завершению изучения всех обстоятельств и выявленных фактов, связанных с возможными нарушениями на досрочных выборах губернатора Приморского Края, соответствующие материалы направить в федеральные правоохранительные органы по компетенции".

Подкуп избирателей, вбросы, изменение протоколов — и это лишь малая часть нарушений. На 13 участках достоверность голосования и вовсе установить невозможно — в течение суток они так не были внесены в систему ГАС "Выборы". Речь идет о территориальной избирательной комиссии Советского района Владивостока. Там при подсчете протоколов, неожиданно сработала пожарная сигнализация. Но как видно на кадрах, что сегодня показали в ЦИКе, ни дыма, ни тем более огня, в здании не было. Всех эвакуировали, а вот протоколы остались — более 24 тысяч голосов избирателей — несколько часов без контроля и охраны.

В ходе избирательной кампании с обеих сторон поступило более 70 жалоб. Серьезные нарушения — у "Единой России", но еще больше, как заявили в ЦИКе, — на тех участках, где абсолютный, 100-процентный результат получил кандидат от КПРФ. Эту ситуацию завтра обсудят в избиркоме Приморья. Заседание, где и должны принять окончательное решение, назначено на 7 утра по московскому времени. Пока руководить краем будет временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко. Он, кстати, уже заявил: за поддержку избирателям благодарен, но на новые выборы не пойдет. "Я считаю, что сегодня мне на третий тур не надо идти, — сказал Андрей Тарасенко. — Чисто по-мужски. Задачи еще пока никакой не стояло, но я говорю, как у меня на душе: я не хочу потом ходить, и чтобы пальцем показывали – "Вот, он опять пришел, на третий тур". Не хочется мне этого делать, честно говорю".

К своим избирателям обратился и Андрей Ищенко. Но на вопрос о дальнейшем участии в выборах однозначно так и не ответил. "Мы будем ждать, что скажет руководство партии и Геннадий Андреевич Зюганов, так и будем поступать", — сообщил он.

В Центральной избирательной комиссии уже заявили: опираться будут только на факты. Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что организаторы провокаций будут обязательно найдены и наказаны. Позицию ЦИКа в Кремле поддержали. При этом напомнив, что главные приоритеты выборов — их честность и прозрачность.

По закону, в случае отмены результатов, новые выборы должны быть назначены через три месяца. В ЦИКе уже объявили: голосование пройдет до 16 декабря. Признание выборов губернатора в Приморье недействительными — четкий сигнал тем регионам, где второй тур только предстоит: голосование должно быть честным и прозрачным. И это фактически предупреждение: в случае малейших нарушений результаты будут отменены.