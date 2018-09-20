Евгения Медведева планирует часто приезжать в Россию

Двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что всегда будет представлять нашу страну. Летом Евгения уехала в Канаду, чтобы тренироваться у Брайана Орсера.

Евгения Медведева в очередной раз подтвердила, что ее отъезд в Канаду не означает смены гражданства. "В планах посещение России стоит довольно часто. Сейчас надо сказать, что Канада — это место моей подготовки, тренировочная база, я никуда из России не собираюсь уезжать. Не понимаю, как некоторые люди могли подумать, что смена тренировочной базы является сменой страны или гражданства. Я — российская фигуристка и буду выступать, защищая цвета триколора, всегда!", — приводит слова Медведевой ТАСС.

Переезд в Канаду оказался для спортсменки непростым решением. "До этого в Канаде я была всего один раз, эта страна была мне совершенно не знакома. Решение было непростым и долгим, я об этом уже много раз рассказывала — не будем вдаваться в подробности. Вообще, все, что касается этого переезда, мне далось эмоционально очень нелегко. Видимо, поэтому были и срывы, и слезы", — сказала Евгения.