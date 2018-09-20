Матвиенко: в России созревает решение выйти из Совета Европы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы в связи с противоречиями, возникшими между Москвой и Страсбургом.

Как передает ТАСС, об этом она проинформировала председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в ходе встречи с ней.

Она подчеркнула, что отношения между РФ и ПАСЕ уже несколько лет стоят "на мертвой точке" и по ее мнению затягивать эту паузу и дальше – бессмысленно.

Матвиенко отметила, что Россия постепенно теряет интерес к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы, подчеркнув, что это не обида — РФ всегда конструктивно относится к критике в свой адрес и делает соответствующие выводы.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ в апреле 2014 года. В конце июня 2017 Москва приостановила выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ.

11 января 2018 года руководитель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий проинформировал общественность, что РФ не будет подавать заявку на подтверждение полномочий своей делегации в ПАСЕ на этот год.

В сентябре 2018 года он сообщил, что ПАСЕ 9 октября рассмотрит доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций, отметив, что исходя из итогов обсуждения, российская делегация определится относительно своей дальнейшей деятельности в Парламентской ассамблее Совета Европы.