Илья Ковальчук забросил первую шайбу за "Лос-Анджелес"

За океаном проходят выставочные матчи команд Национальной хоккейной лиги. Вернувшийся в НХЛ Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу в составе нового клуба – "Лос-Анджелес Кингз".

"Лос-Анджелес Кингз" проводил контрольный матч против финалиста Кубка Стэнли "Вегас Голден Найтс" и потерпел крупное поражение 2:7. Ковальчук отличился в середине третьего периода и сократил отставание. Всего же бывший нападающий СКА находился на площадке 19 минут 20 секунд (в том числе и четыре минуты в большинстве), совершил три броска в створ и заработал показатель полезности "-2".

35-летний Илья Ковальчук вернулся в НХЛ после пятилетнего перерыва. Илья выступал в КХЛ за СКА. За океаном Ковальчук отыграл 10 сезонов за клуба "Атланта Трэшерз" и "Нью-Джерси Дэвилз".