При крушении парома на озере Виктория в Танзании погибли 80 человек

79 человек погибли на озере Виктория при крушении парома. На его борту находились более сотни пассажиров. Как сообщает "Интерфакс", 37 пассажиров спасли. Поиски выживших при кораблекрушении в Танзании продолжаются. Не исключено, что число жертв будет расти.

В момент крушения паром находился между островами Юкора и Буголора. Утверждается, что паром перевернулся за несколько метров до места швартовки. О причинах, по которым паром затонул, пока не сообщается.

Затонувший паром может перевозить около сотни пассажиров, 25 тонн груза и три небольших автомобиля.

Одна из самых страшных трагедий с паромами на озере Виктория произошла 21 мая 1996 года. Тогда из-за перегруженности около танзанийского порта Мванза затонул паром "Букоба".Число жертв крушения превысило пять сотен человек.