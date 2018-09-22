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22 сентября 201803:57

Тренер "Монако": Головин станет одним из ключевых игроков команды

twitter.com

Главный тренер французского "Монако" Леонарду Жардим после матча шестого тура чемпионата Франции против "Нима" (1:1) признался, что у российского полузащитника Александра Головина было недостаточно времени для полноценной подготовки к поединку. Однако специалист высоко оценил перспективы россиянина.

"Головин привык выступать на крупных международных соревнованиях за сборную России, а также в еврокубках на клубном уровне, — приводит слова наставника монегасков ТАСС со ссылкой на официальный Twitter клуба. – Он является игроком высокого уровня. Однако он тренировался в общей группе лишь неделю. Ему необходимо еще немного времени. Он всегда нацелен на завоевание медалей и станет одним из ключевых футболистов команды".

Напомним, что Головин дебютировал за "Монако" в минувшем матче против "Нима", выйдя на замену на 72-й минуте.

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