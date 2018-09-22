Китай отказался от торговых консультаций с США

Китай отказался от проведения новых торговых консультаций с США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ранее планировалось, что в США должна была прибыть китайская делегация для подготовки новых консультаций, а затем вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Но после появления информации о введении Вашингтоном новых пошлин, китайская сторона отказалась от этих планов, передает ТАСС.

Новые санкции США в отношении Китая вступят силу 24 сентября. Общая сумма ограничений — 200 миллиардов долларов. Ответные меры Китая оценивают пока в меньшую сумму — 60 миллиардов долларов.

Дональд Трамп предупредил, что, если Пекин ответит на эти меры, Вашингтон прибегнет к дополнительному пакету повышенных тарифов на продукцию и услуги из Китая в объеме 267 миллиардов долларов. Таким образом, США и Китай вступили в фазу длительной и изнуряющей конфронтации.