Допрос и обыски: ФСБ задержала Исмаила Эфендиева

Замруководителя администрации главы и правительства республики Дагестан Исмаил Эфендиев задержан сотрудниками ФСБ. Задержание высокопоставленного чиновника прошло в субботу, 22 сентября в рамках расследования уголовного дела по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

В ФСБ уточняют, что в данный момент ведется допрос задержанного. Ранее прошли обыски в рабочем кабинете Эфендиева и у него дома.

59-летний Эфендиев назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства региона в ноябре 2017 года. Является кандидатом экономических наук, ему присвоено почетное звание "Заслуженный экономист РФ", также он награжден орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан".

Ранее в Дагестане были задержаны и другие высокопоставленные чиновники: бывший вице-премьер, экс-министр здравоохранения, бывший руководитель регионального Росавтодора,