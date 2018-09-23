Футболист ЦСКА Влашич призвал всех насладиться дерби со "Спартаком"

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признался, что с нетерпением ожидает матча восьмого тура чемпионата России против "Спартака". По его мнению, только ради таких встреч и стоит играть в футбол.

"Считаю, что наслаждаться дерби действительно должен каждый профи. Зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей?", — цитирует Влашича официальный Twitter ФК ЦСКА.

Встреча восьмого тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится 23 сентября на домашней арене красно-синих. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.