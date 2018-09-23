Арестован Исмаил Эфендиев

Советский районный суд Махачкалы арестовал на 10 суток заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева. Как рассказал РИА Новости представитель суда, заключившего Эфендиева под стражу, в случае предъявления ему обвинения срок ареста будет увеличен на два месяца.

О задержании Эфендиева стало известно накануне. По имеющимся данным, чиновнику инкриминируют превышение должностных полномочий. Он задержан по тому же делу, что и арестованный в июле первый вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев.

Эфендиев был назначен руководителем администрации главы и правительства Дагестана в феврале 2016 года, с ноября 2017 года он был заместителем руководителя администрации главы и правительства республики.