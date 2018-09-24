Финская полиция задержала россиянина за отмывание денег

В Финляндии полиция задержала двух людей, которые подозреваются в отмывании денег. Один из них является гражданином России.

Как сообщила ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Финляндии Наталья Вежливцева, консульский отдел был своевременно уведомлен о задержании россиянина. С полицией поддерживается рабочий контакт.

Два человека были задержаны возле города Турку в рамках расследования дела об отмывании денег, использовании нелегальной рабочей силы в строительстве недвижимости и уклонении от налогов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, речь идет о компании Airiston Helmi Oy, которая занимается управлением недвижимостью. Ее главой является россиянин 1964 года рождения. По некоторым данным, у него также есть гражданство Мальты.

Между тем норвежская полиция задержала россиянина, который подозревается в незаконном сборе информации. Адвокат заявила, что никаких конкретных доказательств этого нет. Сам задержанный считает, что произошло недоразумение. Ему грозит 51 год тюрьмы.