Администрация президента не комментирует задержание Навального

В Кремле не стали комментировать информацию о задержании блогера Алексея Навального, посоветовав обратиться за разъяснениями в правоохранительные органы.

"Мы также об этом узнали из сообщений СМИ, поэтому я никак не могу прокомментировать, не знаю, в связи с чем, почему", — пояснил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

24 сентября Навального освободили из-под ареста после того, как он отсидел 30 суток за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе 2018 года в центре Москвы. Однако, когда оппозиционер вышел из спецприемника, полицейские вновь его задержали и привезли в Даниловский ОВД.

Как сообщила ТАСС его пресс-секретарь Кира Ярмыш, теперь Навальному инкриминируют статью о нарушении установленного порядка проведения митинга, по которой ему может грозить либо штраф до 300 тысяч рублей, либо арест до 20 суток. Решение сегодня должен принять Симоновский суд столицы.