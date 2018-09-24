Тема:
Дела Навального 58 минут назад
Администрация президента не комментирует задержание Навального
В Кремле не стали комментировать информацию о задержании блогера Алексея Навального, посоветовав обратиться за разъяснениями в правоохранительные органы.
"Мы также об этом узнали из сообщений СМИ, поэтому я никак не могу прокомментировать, не знаю, в связи с чем, почему", — пояснил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
24 сентября Навального освободили из-под ареста после того, как он отсидел 30 суток за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе 2018 года в центре Москвы. Однако, когда оппозиционер вышел из спецприемника, полицейские вновь его задержали и привезли в Даниловский ОВД.
Как сообщила ТАСС его пресс-секретарь Кира Ярмыш, теперь Навальному инкриминируют статью о нарушении установленного порядка проведения митинга, по которой ему может грозить либо штраф до 300 тысяч рублей, либо арест до 20 суток. Решение сегодня должен принять Симоновский суд столицы.
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