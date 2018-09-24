"Мисс Украина" лишилась титула

Вероника Дидусенко лишилась титула "Мисс Украина-2018". Произошла неожиданная для нас история, призналась исполнительный директор оргкомитета конкурса Виктория Киосе. Организаторы хотели видеть победительницей харизматичную девушку, которая имеет свой взгляд на ситуацию на Украине.

И такая конкурсантка нашлась, сообщает РИА Новости. Но она предоставила организаторам недостоверную информацию о себе, заявив, что у нее нет детей и она не замужем. Обман и нарушение правил конкурса стали причиной ее дисквалификации. Корону "Мисс Украины" Вероника Дидусенко проносила на своей голове лишь четыре дня. Финалистка конкурса скрыла свое прошлое замужество.

"Победить в честном национальном конкурсе нечестным путем невозможно", — подчеркнула Виктория Киосе.

Из-за недостоверных данных конкурсантки Украина могла бы потерять лицензию на конкурс. Директор конкурса добавила, что это не дискриминация замужних дам, просто таковы условия и правила конкурса.

Саму 23-летнюю победительницу Веронику Дидусенко Киосе считает умной и красивой девушкой с очень интересным и крутым социальным проектом.

Финал конкурса "Мисс Украина-2018" прошел 20 сентября в Киеве. В нем приняли участие 24 конкурсантки. Имя новой "Мисс Украина" объявят в рамках телеверсии конкурса 30 сентября. И это будет интрига.

А в августе в финал другого украинского конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" вышла 25-летняя модель Анна Дурицкая. Она сопровождала бывшего вице-премьера России Бориса Немцова в день покушения на него. И именно она уговорила политика пройти пешком через мост над Москвой до дома после обеда в ресторане.