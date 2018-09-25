Зерновая интервенция: фермеры США уступают российским на пшеничном поле
Российская пшеница угрожает американским фермерам. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Чем именно помешали наши зерновые заокеанским аграриям?
В издании изучили данные американского Минсельхоза. Так, за прошедший сельскохозяйственный год Россия поставила на международный рынок более 40 млн тонн пшеницы: в полтора раза больше, чем в предыдущем сезоне. Это самый высокий уровень в мире за последнюю четверть века. С таким рекордным результатом наши аграрии уже во второй раз опередили американцев и стали первыми по объему пшеничного экспорта.
При этом Минсельхоз США заранее признает поражение по зерновым и в новом сезоне. В прогнозе ведомства на 2019 год по экспорту пшеницы лидирующая позиция остается за Россией. Пока оперативная статистика эти оценки подтверждает. По данным на 13 сентября, американские фермеры поставили за рубеж чуть больше 10 млн тонн пшеницы всех сортов. Это на 22% меньше объема экспорта на ту же дату предыдущего года.
Свою роль здесь играет и то, что многие хозяйства переключаются на другие культуры. В последние несколько лет в Соединенных Штатах планомерно растут поля сои и кукурузы, тогда как посевные площади под пшеницу с 90-х годов сократились на 10 млн гектаров и сейчас находятся на историческом минимуме.
The Wall Street Journal отмечает: аграриям из США теперь приходится учитывать еще и ввозные пошлины. К примеру, Китай установил на американскую пшеницу из США тариф в 25%. А на привлекательность российского зерна работает еще и ценовой фактор, ведь курс рубля к доллару снизился. Но наши эксперты подчеркивают, что о демпинге здесь речи не идет.
"Конкурентоспособность – это эффективная работа и производителей зерна, и зернового бизнеса. Мы сейчас не демпингуем, у нас высокие, хорошие цены, как и у других мировых компаний", — говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Российский урожай зерновых в прошлом году побил все рекорды: собрали 130 с лишним миллионов тонн. До этого самым высоким считался результат еще советского 1978 года. Нынешний сезон будет скромнее, прогноз Минсельхоза — 105 миллионов тонн. Впрочем, в ведомстве добавляют, что это урожай вполне достаточный. Он позволит не только полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, но и отправить на экспорт около 30 млн тонн зерна.
При этом пока зарубежные поставки даже превышают прошлогодние объемы. По данным таможни, к 20 сентября с начала сезона объем экспорта пшеницы оказался выше 11 млн тонн, это на 35 процентов больше, чем на ту же дату предыдущего года.
"Дополнительным фактором, влияющим на конкурентоспособность российской пшеницы, может быть изменение курса рубля, однако в отсутствие ограничений на экспорт со стороны России это несущественным образом повлияет на объем, поскольку фермеры сейчас действительно стараются продавать зерно по привлекательным мировым ценам", — считает Дарья Снитко, руководитель Центра экономического прогнозирования "Газпромбанка".
В географии нашего зернового экспорта порядка 100 стран. Большую часть поставок (до 65%) идет по так называемому российскому экспортному меридиану — от Турции через Восточную Африку и до Африки южной. Но есть продвижение и в других регионах.
"Из-за того, что у австралийских фермеров серьезные проблемы с производством — у них засуха два года подряд, – наша пшеница стала достаточно серьезно проникать в страны Юго-Восточной Азии и ряд других стран. И там наше присутствие усиливается с каждым годом", — говорит Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка.
Зерновые – основная статья, за счет которой Россия рассчитывает в 2,5 раза увеличить объем сельскохозяйственного экспорта к 2024 году. Но поставки за рубеж наращивают и предприятия других птицеводства, животноводства, рыбного хозяйства. И спасибо здесь можно сказать западным санкциям. Именно они ускорили импортозамещение в нашей стране.
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