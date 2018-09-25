Обманувшая жюри "Мисс Украина-2018" не собирается отказываться от титула

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина -2018" Вероника Дидусенко, дисквалифицированная из-за нарушения правил, выразила несогласие с решением организаторов, передает РИА Новости.

В минувший четверг состоялся финал конкурса "Мисс Украина — 2018", в котором приняли участие 24 девушки. Победительницей жюри выбрало Веронику Дидусенко, но позже стало известно, что девушка предоставила ложную информацию о том, что не находится в браке и у нее нет детей. Организаторы приняли решение о ее дисквалификации.

Дидусенко назвала дискриминацией, согласно которым участницы не должны быть замужем и иметь детей. Она не собирается добровольно отказываться от титула, и намерена поехать на конкурс "Мисс мира" в Китае.

По словам организаторов, имя новой "Мисс Украина" будет объявлено во время телеверсии конкурса 30 сентября.