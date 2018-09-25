В Москве побит рекорд низкого давления

На станции ВДНХ к 6:00 вторника атмосферное давление зафиксировано на уровне 731,1 мм рт. ст. (974,5 гПа), сообщает портал "Метеоновости".

По словам синоптиков, побит суточный минимум давления, установленный 25 сентября 1957 года — 731,3 мм рт. ст. (975,1 гПа).

Отмечается, что в течение дня атмосферное давление в Москве будет расти.

А накануне в столице выпала треть месячной нормы осадков.