Великобритания готова предоставить убежище членам организации "Белые каски" их родственникам, передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на издание The Telegraph.

По мнению британских дипломатов, добровольцы "Белых касок" спасли жизни тысячам невинных граждан. Убежище им планируют предоставить в рамках государственной программы переселения сирийцев, которым угрожает опасность.

Первые сто человек из организации уже отправились в Королевство. "Белые Каски" — это активисты, близкие к западным спецслужбам и террористам, в том числе из запрещенных в России организаций. Большую часть финансирования получают от Вашингтона. В последний раз на их деятельность США выделили более 6,5 миллионов долларов. Указания "Белые Каски" получают напрямую от стран, от которых и идут деньги. Организация известна своими многочисленными инсценировками химических атак в Сирии.