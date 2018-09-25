Зданию Литературного института вернули исторический облик

В Москве завершена реставрация Литературного института. Знаменитому особняку на Тверском бульваре, известному еще как Дом Герцена, вернули исторический облик. Работы велись больше трех лет.

В стенах старинного особняка вновь зазвучали стихи. Будущие поэты, писатели, критики пришли сюда не только за знаниями, но и за вдохновением. Когда-то здесь учились их кумиры.

- Я понимаю, что за этой внешней обшивкой те же кирпичи, о которые, наверное, тушил сигарету Есенин, на которые мог опираться Пастернак.

- Сохранилась вся атмосфера особняка, мы это чувствуем. Нам очень удобно писать, творить — это просто восхитительно.

На реставрацию особняка понадобилось больше трех лет. По архивным документам восстановили полностью фасад здания и внутренние помещения. В белокаменном подвале XVIII века теперь современная библиотека.

"В процессе проведения реставрации открывались очень интересные вещи. Например, на первом этаже в перегородке был обнаружен фрагмент газеты примерно начала XIX века", — рассказывает реставратор Елена Сыроватская.

Сохранилась комната Александра Герцена. Здесь родился и провел первые месяцы жизни будущий публицист. Особняк до сих пор неофициально называют его именем.

"Я уверен, что здесь живут приведения. Может, даже приведение Герцена. Мы такой маленький Кембридж в центре Москвы", — говорит Анатолий Королев, писатель, доцент Литературного института имени А.М. Горького.

В 20-е годы здесь находилась ассоциация писателей. Во флигелях особняка жили Мандельштам и Платонов. В актовом зале Александр Блок последний раз прочитал свои стихи в Москве.

"Мы обязательно студентам говорим: когда вы проходите по эти коридорам, входите в эти аудитории, не забывайте, какая история за вами стоит", — объясняет Алексей Варламов, ректор Литературного института имени А.М. Горького.

По этим коридорам ходили не только известные поэты и писатели, но и герои их произведений. Ресторан "Грибоедов", описанный в романе "Мастер и Маргарита", находился именно здесь, на нижнем этаже. Булгаков его называл лучшим в Москве. Попасть сюда можно было только по специальным массолитовским удостоверениям.

В 1933 году по инициативе Максима Горького в особняке основали Литературный институт — на то время первый и единственный в стране. Среди студентов были Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина. По традиции большинство преподавателей Литинстиута — его выпускники.

В этом году институт празднует свой юбилей — 85 лет со дня основания. В декабре здесь соберутся знаменитые выпускники, а отмечать праздник в отреставрированном доме приятнее вдвойне.