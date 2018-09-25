Феминистка в метро Петербурга обливает отбеливателем мужчин с широко раздвинутыми ногами

В Петербурге общественная активистка Анна Довгалюк решила бороться с мужчинами, излишне широко раздвигающими ноги в общественном транспорте. Вместе с единомышленниками она отправилась в метро Петербурга, где обливала таких мужчин из бутылки, в которой находилась жидкость с отбеливателем.

О том, что из этого вышло, можно видеть на кадрах, размещенных в YouTube, которые Анна называет "видеоманифестом" с целью борьбы с "мачизмом" и демонстрацией "альфа-самцовости" мужчин, которые "позволяют себе занимать в общественном транспорте больше одного места".

При этом в ролике отмечается что, в отличие от России, такая привычка ("мэнспрединг") в ряде стран считается административным, а в некоторых — даже уголовным преступлением.

В частности, административным правонарушением она считается в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе (там за это могут оштрафовать на 75 долларов). А в Иране за мэнспрединг даже могут посадить в тюрьму на срок от 2 до 4 месяцев. В России же под "административку", напротив, могут попасть активистки, которые пытаются бороться с мэнспрендингом.

Однако активисткок-феминисток (а это именно с их подачи на Западе начали бороться с данным явлением) это, видимо не пугает. "Москва, Казань, вы следующие!" – предупреждают инициаторы акции.

У пользователей Сети возникло подозрение, что эта акция могла быть постановочной. Однако проблема, на которую обратила внимание активистка, действительно, существует.

Впрочем, раздражают и даже бесят в общественном транспорте людей не только широко раздвинутые ноги, но и некоторые другие особенности внешности или поведения других людей. Вести.Ru в ближайшее время намерены составить список таких "раздражителей" на основании откликов на данную публикацию в наших соцсетях.