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25 сентября 201819:09

Александр Головин впервые попал в стартовый состав "Монако"

http://www.asmonaco.com

Российский полузащитник французского "Монако" Александр Головин впервые попал в стартовый состав своей новой команды. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим принял решение выпустить россиянина с первых минут в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Анже".

Напомним, в предыдущем поединке Лиги 1 Головин дебютировал за "Монако" во встрече против "Нима", выйдя на замену на 72-й минуте и отыграв порядка 20 минут. Тогда 22-летнему хавбеку отличиться результативными действиями не удалось.

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