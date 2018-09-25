Александр Головин впервые попал в стартовый состав "Монако"

Российский полузащитник французского "Монако" Александр Головин впервые попал в стартовый состав своей новой команды. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим принял решение выпустить россиянина с первых минут в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Анже".

Напомним, в предыдущем поединке Лиги 1 Головин дебютировал за "Монако" во встрече против "Нима", выйдя на замену на 72-й минуте и отыграв порядка 20 минут. Тогда 22-летнему хавбеку отличиться результативными действиями не удалось.