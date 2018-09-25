Головин не смог спасти "Монако" от домашнего проигрыша

Вице-чемпион Франции "Монако" проиграл дома "Анжеру" в матче 7 тура Лиги 1 с результатом 0:1. В составе монегасков с первой до последней минуты отыграл полузащитник сборной России Александр Головин.

Александр оправился от травмы голеностопа и впервые вышел в стартовом составе "Монако". Головин очень старался, но пока не смог принести своей новой команде ощутимой пользы. Сами монегаски также выглядели не лучшим образом в атаке. За 90 минут хозяева поля не смогли хотя бы раз попасть в створ ворот "Анжера".

Судьбу матче решил единственный гол, забитый нападающим "Анжера" Стеафном Баокеном в середине первого тайма. В этом эпизоде грубо ошиблась оборона хозяев. В итоге "Монако" проиграл в третий раз в сезоне и с 7 очками занимает только 16 место в чемпионате Франции. "Анжр" набрал 10 очков поднялся на 10 место.