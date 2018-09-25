Президент Ирана: США стремятся ослабить международные институты

Администрация Дональда Трампа стремится сделать международные институты неэффективными. С таким заявлением выступил с трибуны 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Ирана Хасан Рухани.

Неэффективность и безразличие международных институтов может подвергнуть мир опасности, считает иранский президент. Он добавил, что этого добиваются стремящиеся к гегемонии враги мира и виновники войны, сообщает РИА Новости.

Так Рухани отреагировал на выступление 45-го президента США Дональда Трампа. В своем выступлении с трибуны ООН глава Белого дома обвинил Иран во всех грехах, а также призвал усилить давление на Тегеран. Кроме того, Трамп заявил о сокращении американских взносов в бюджет Организации Объединенных Наций с 28,5 до 25 процентов. Также американский президент рассказал, что намерен в 2019 году нормализовать отношения США с Северной Кореей и другими странами.

Ранее на 25 сентября планировалась встреча президентов США и Ирана в Нью-Йорке. Однако после обмена острыми выпадами между Трампом и Рухани их личные переговоры поставлены под вопрос. Трамп выступил с инициативой проведения 26 сентября встречи по Ирану, в которой он лично примет участие в качестве председателя. Также в своем твите Трамп назвал Рухани чудесным человеком, но президент Ирана заявил в интервью CNN, что ценит не сам факт личностных отношений между лидерами стран, а их результативность.