Доклад крымского представителя о блокаде Крыма шокировал ООН

Правозащитники представили участникам 39-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве доклад об устроенной украинскими властями тотальной блокаде Крыма в 2014-2017 года.

"Для многих это был шок", — рассказал РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

По словам правозащитника, он напомнил в ООН, что Украина блокировала Крыму и водоснабжение, и электроснабжение, чинила препятствия для перемещения транспорта и доставки товаров, в том числе продуктов питания. Кроме того, Киев фактически заблокировали поездки на полуостров через свою территорию, заставляя иностранцев получать специальные разрешения.

"Неправомерные действия украинских властей стали фактором, способствовавшим развитию гуманитарного кризиса в Крыму, и привели к массовым нарушениям прав человека в регионе", — подчеркнул Александр Молохов.