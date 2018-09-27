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Три сестры зарезали родного отца 1 час назад
Убийство отца-тирана: сестры Хачатурян вышли на свободу до приговора суда
Басманный суд Москвы изменил меру пресечения всем сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца. По ходатайству следствия, заключение в СИЗО им заменили на освобождение с запретом на определенные действия. Это новая мера пресечения. Почему их решили выпустить?
Сотни человек в коридорах суда. И все — на один процесс. Решается судьба сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца. Представители потерпевших и обвиняемых не могут сдержать эмоции.
- Он ему угрожал! Ударил! Сказал: я тебя урою!
Приставы пытаются навести порядок. Но противостояние продолжается в зале суда, когда конвой приводит первую из сестер — Ангелину.
Девушка вся в черном. Проходит молча мимо журналистов. В клетке перекидывается парой слов с адвокатом. И тут выясняется — процесс будет закрытым. Следователи собираются огласить личные и медицинские данные девушек. При этом просят отпустить трех обвиняемых из СИЗО и предлагают новую меру пресечения — запрет ряда действий. Например, общения друг с другом или с журналистами. Близкие убитого Михаила Хачатуряна — против.
"Мы своего брата не вернем. Но пусть общество думает, кого они защитили, кого они выпускают и дальше живут с этими людьми. Это хаос. Хаос, который будет происходить в каждой семье", — заявила сестра Михаила Хачатурян Наира.
Следствие считает, что в квартире, где жили Михаил Хачатурян и три его дочери, произошло заранее спланированное убийство. Девушки, как считают следователи, напали на отца, когда тот спал. Однако к этой версии по-прежнему много вопросов. На записях с камер наблюдения видно, что все трое находятся в состоянии шока. По мнению адвоката Алексея Паршина, таким образом сестры пытались защититься от тирана, который на протяжении долгих лет истязал подростков и держал их в страхе.
Впрочем, друзья и близкие убитого в это не верят и утверждают, что к поведению самих сестер было много вопросов.
"Все это говорят они. Косвенно. А должны же факты быть. Нам, например, интересно, как потерпевшей стороне, почему на протяжении четырех лет они собирали компромат? Для чего?" – вопрошает брат убитого Геннадий Мусаелян.
Сами сестры сразу после задержания с обвинениями согласились. Комплексная экспертиза признала старших дочерей Ангелину и Крестину вменяемыми. Младшую 17-летнюю Марию — невменяемой в момент убийства. Ее отправили в психиатрическое учреждение при Бутырской тюрьме. Правозащитники уверены, что следствие собрало достаточно доказательств по делу, и смысла держать сестер в СИЗО больше нет.
"В этой истории следствие разобралось с характеристиками личности в первую очередь. Они поняли, что они действительно общественно не опасны. Девочки положительно характеризуются. И было соответствующее решение принято", — пояснил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Мама девушек при финансовой поддержке родных уже арендовала три отдельные квартиры.
"Опека приходила, проверяла. Все осмотрели. Все довольны были квартирами", — говорит мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук.
- Но в этом числе нет квартиры, где все произошло?
- Нет, конечно!
В итоге суд уже отпустил двух сестер Ангелину и Марию из СИЗО, последней рассматривалось дело Крестины.
Несмотря на принятые судом решения об освобождении сестер из-под стражи, в будущем их все же ждет суд. Статья тяжкая — это убийство, да еще и группой лиц, за которое сестрам грозит вплоть до пожизненного заключения.
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