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Ядерная программа Ирана 55 минут назад

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27 сентября 201821:42

Нетаньяху заявил с трибуны ООН о наличии секретных ядерных объектов в Иране

фото: Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал мировую общественность о том, что Иран разрабатывает ядерное оружие на двух секретных объектах в Тегеране.

Как передает "Интерфакс", об этом руководитель израильского правительства заявил, выступая с трибуны на сессии Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций.

Нетаньяху показал присутствующим снимки с изображением двух объектов и пояснил, что на территории данного секретного объекта ведутся разработки Ираном ядерного оружия.

Он подчеркнул, что о наличии второго секретного завода в Тегеране он сообщает мировому сообществу впервые – ранее об этом знали только ряд спецслужб и сотрудники МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).

Нетаньяху напомнил, что ранее Израиль раскрыл ложь Ирана, получив в феврале 2018-го доступ к иранским секретным архивам. Речь идет о более чем 100 тысячах документах и видеозаписях, которые подтверждают намерение Ирана продолжать разработки ядерного оружия.

Премьер подчеркнул, что реально лишь его страна борется с намерениями Тегерана, поскольку это угрожает мирному будущему Израиля.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Федерика Могерини сообщила, что Иран полностью выполняет свою часть обязательств по ядерной сделке.

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