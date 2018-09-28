Коммунистка Ганзя заявила, что ей не хватает зарплаты в 380 тысяч

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Вера Ганзя пожаловалась, что ей не хватает ее зарплаты.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" она рассказала, что она получает 380 тысяч рублей в месяц, но так как дополнительное представительские расходы ей не оплачиваются, то "от этой зарплаты не остается ничего".

Позже в разговоре с РИА она призвала общественность перестать считать депутатские зарплаты. По ее словам, депутаты есть разные: кто-то получает дивиденды по вкладам или акциям, но такая возможность есть не у всех. К коммунистке обращаются люди с просьбами о помощи, но "когда не хватает денег на всех", ей приходится "выслушивать проклятия". Также она предложила обратить внимание на зарплаты сенаторов в Совете Федерации, министров и топ-менеджеров госкорпораций.

"Не надо считать нашу зарплату, она у нас разлетается вся, потому что за ней в очереди стоят люди", — почеркнула Ганзя.

Между тем зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов ("Единая Россия") положительно оценил предложение Веры Анатольевны и заявил, что парламентарии обсудят вопрос оплаты представительских расходов депутатам. По его словам, многие депутаты, в том числе и он, помогают избирателям из собственных денег. Романов пояснил, представительские расходы могут заключаться в оплате лекарств избирателю, если субъект не может оперативно их купить, и избиратель обращается к депутатам с просьбой помочь.

Между тем ранее еще один народный избранник Николай Валуев процитировал фразу Василия Шукшина о том, что "бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым". Так он ответил на жалобу пенсионерки на плохое материальное положение. Это вызвало шквал негодования в Сети.

Летом Госдума раскрыла размер зарплаты депутата: 388 тысяч рублей в месяц (или 338 тысяч рублей "на руки" после уплаты подоходного налога). Пенсии варьируются: 46,6 тысячи рублей (при исполнении обязанностей от 5 до 10 лет) и 63,5 тысячи рублей (при исполнении обязанностей более 10 лет).